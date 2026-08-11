Fonds spéciaux : Aly Ngouille Ndiaye demande des explications à Ousmane Sonko

Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l’Intérieur, invite l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko à s’expliquer sur les fonds dont il a disposé lorsqu’il était à la tête du gouvernement, avant de s’intéresser aux "fonds politiques" alloués au président de la République.



Selon l’ancien ministre, Ousmane Sonko devrait d’abord faire la lumière sur les ressources financières mises à sa disposition durant son passage à la Primature. Aly Ngouille Ndiaye estime que la question des fonds spéciaux ne peut être abordée uniquement sous l’angle des ressources attribuées au chef de l’État. « En réalité, il a été le premier chef du gouvernement à y avoir droit », soutient-il, faisant référence à Ousmane Sonko.



Aly Ngouille Ndiaye affirme par ailleurs que les anciens Premiers ministres du Sénégal sont les mieux placés pour témoigner sur cette question. À l’en croire, ils sont tous encore disponibles pour apporter leur éclairage, à l’exception de Mahammed Boun Abdallah Dionne, décédé.



L’ancien ministre soutient également qu’il n’existerait pas, à proprement parler, de « fonds politiques ». Une affirmation qui l’amène à situer le début de cette pratique au passage d’Ousmane Sonko à la tête du gouvernement.



Cette sortie relance ainsi le débat sur la gestion et la transparence des fonds mis à la disposition des plus hautes autorités de l’État, notamment ceux attribués à la présidence de la République et à la Primature.