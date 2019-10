Déclaration : les foudres de Serigne Mountakha s'abattent sur Aïda Diallo

Le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est très remonté contre Aida Diallo, la défunte épouse du guide des Thiantacones, qui s'est auto-proclamée "Khalife des Thiantacones". Devant son porte parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et du Dahira Safinatoul Amann, le patriarche de Darou Miname a vertement méprisé la veuve de Cheikh Béthio, la classant dans le lot des égarés "qu'il faut jeter à la poubelle", selon lui.



Car, malgré ses rappels, explique le Khalife, Aida Diallo a continué d'outrepasser les recommandations de Dieu et de Serigne Touba. Signifiant ainsi aux talibés que Touba peut s'estimer heureux qu'on ne fasse plus recours au sabre pour décapiter ceux qui ramaient à contre- courant les recommandations de l'Islam, interdictions divines dont Serigne Touba veillait à son application.