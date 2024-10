Découverte d'un compte bancaire de 1000 milliards : Barth ironise et nargue Sonko, Fadilou Keita à la rescousse de son mentor

C'est le temps des diatribes. Les flèches et autres piques fusent de partout à l'approche des élections législatives. Dans cette ambiance tendue, les hostilités ont débuté hier avec le saccage du siège de la coalition Samm Sa Kaddu. Ousmane Sonko, tête de liste de Pastef, et Barthélemy Dias, tête de liste de Samm Sa Kaddu, se regardent en chiens de faïence et ont commencé à échanger des révélations.



Le 27 octobre 2024, jour d'ouverture de la campagne, Ousmane Sonko a déclaré devant ses militants avoir découvert un compte bancaire de 1000 milliards de francs CFA. Cette déclaration a été perçue comme une provocation par Barthélemy Dias, qui a immédiatement partagé une photo sur sa page Facebook. S'adressant à l'ancien maire de Ziguinchor, il a déclaré : « Les mensonges les plus cachés et les personnes les plus fausses seront découverts. Tout finit par se savoir, faites confiance au temps. »



Pour soutenir son candidat et mentor, le directeur général de campagne de Pastef, Fadilou Keita, a riposté à l'attaque de Dias. Il a affirmé : "Ce TOQUARD ne sait pas que nous détenons des dossiers, dont un seul vaut plus de 1000 milliards."