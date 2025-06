Découverte macabre à Ndiayène Mbeulleup : deux (02) ânes tués et dépecés, la viande emportée

A Ndiayène Mbeulleup, dans le département de Mbirkilane, peu après une forte pluie qui s'est abattue sur la localité, samedi, deux têtes d'ânes et leurs pieds ont été retrouvés. Dépecés, leur viande a été emportée vers une destination inconnue. Les habitants inquiets, alertent l’opinion et demandent une réaction des autorités.



Le chef du village, qui a confirmé l’information, a indiqué avoir informé le maire de la commune, afin que celui-ci saisisse à son tour le préfet du département.



« C’est après la pluie que nous avons découvert deux têtes d'ânes et leurs pieds. Pour le moment, nous ne savons pas si les malfaiteurs se dirigent vers Kaffrine ou Mirkilane. Je suis le chef de village et j'ai été témoin oculaire des faits avec l’imam. Ils ont tué les deux ânes. Ils les ont dépecés et emporté la viande. J’ai dit au maire de la ville d’informer le sous-préfet. Ils ont emporté toute la viande. Il ne reste que les pieds, les têtes et les peaux », a témoigné le chef du village.