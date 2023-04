Défilé du 4 avril : Macky Sall salue l'organisation et la qualité des prestations

"Nous venons d'assister à un défilé magnifique pour utiliser la terminologie militaire. Chaque année, nous observons des améliorations dans l'organisation et dans la qualité des prestations. Ce qui montré l'esprit perfectionniste des militaires. L'allure et la prestance rassurent sur le niveau d'entraînement et de cohésion des unités", a déclaré le Président Macky Sall.

Assurément, dit-il, nos "Forces de défense et de sécurité possèdent les capacités propres à assurer la paix et la sécurité dans notre pays"..

A travers eux, poursuit, le chef de l'Etat, " je voudrais féliciter la jeunesse dynamique et vibrante, qui a défilé en parfaite symbiose avec les Forces de défense et de sécurité. Je peux dire que la relève est assurée. Et j'ai beaucoup apprécié le défilé des élèves et des écoles. Il a été magnifique ainsi que les majorettes".

Macky Sall réserve une mention particulière aux anciens combattants dont le "passage suscite toujours émotions et admirations".

"Chers vétérans, vous êtes dépositaires des plus hautes valeurs civiques morales et patriotiques. J'invite tous, la jeunesse en particulier à s'inspirer de votre exemple pour un Sénégal de paix et d'harmonie", a soutenu le chef Suprême des Armées.

Le chef de l'Etat dit poursuivre les efforts d'équipements pour les Forces de défense et de sécurité.

"Oui, je suis conscient de toutes les menaces qui pèsent sur notre sécurité. C'est pourquoi je poursuivrai les efforts d'équipements pour doter les Forces de défense et de sécurité de matériels plus modernes et toujours plus adaptés. Bien entendu, je n'oublie pas le personnel qui serve ces matériels", a fait savoir le Président Sall.

"Je salue leur engagement malgré l'univers fait de dangers et de risques propres au métier des armes. Je veillerai continuellement à l'amélioration de la condition matérielle et morale. Encore une fois bonne de l'indépendance ", a-t-il indiqué.



Comme à l'accoutumée, le Président Macky Sall accompagné du chef d'état major des armées et le Haut commandant de la gendarmerie, a livré ses impressions après le défilé du 4 avril. Il a salué la qualité des prestations des élèves et des écoles. Le chef de l'Etat annonce poursuivre les efforts d'équipements pour doter les Forces de défense et de sécurité de matériels modernes et adaptés.