Déguerpissement à Dakar-Plateau : des affrontements entre agents municipaux et commerçants font deux blessés graves

L’intervention, supervisée par la mairie dirigée par Alioune Ndoye, visait à libérer la voie publique encombrée par les marchands, dont des « tabliers » et autres vendeurs à la sauvette. Mais les commerçants, refusant d’être délogés, ont opposé une résistance musclée.

Selon le quotidien Libération, qui rapporte l’information, « deux agents municipaux ont été sévèrement blessés au cours de l’incident ». Leur état nécessiterait une prise en charge médicale approfondie.

Les forces de police du commissariat de Rebeuss sont rapidement intervenues sur les lieux pour calmer les esprits et éviter que la situation n’empire. Trois marchands ambulants ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour "trouble à l’ordre public, violences et voies de fait sur des agents publics".

Une opération de désencombrement menée par les services de la mairie de Dakar-Plateau a tourné à l’affrontement violent mardi dernier, vers 16 heures, sur la rue Valmy, en plein centre-ville. Des agents municipaux et des vendeurs ambulants se sont livrés à une bagarre générale, faisant deux blessés graves parmi les fonctionnaires municipaux.