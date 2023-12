Déguerpissement, non-respect des engagements : les artisans de Kaffrine réclament plus de considération de la part de l’Etat

Les artisans réclament également le recasement de ceux d’entre eux qui ont été déguerpis le long de la route nationale. Le coordonnateur du mouvement force ouvrières de Kaffrine Babacar Ndiaye qui s’est confié au micro de i-radio estime que « les artisans ne sont pas considérés. On ne les mêle à rien. Ça doit impérativement changer. Nous sommes prêts à nous battre pour faire valoir nos droits », fustige -t- il.



Selon le coordonnateur, les artisans sont capables de gérer les postes qu’occupent les autorités. « Les postes qu’ils occupent, nous avons la possibilité de les occuper et les jeunes de Kaffrine sont prêts pour ça. Si nous nous sommes mobilisés aujourd’hui, c’est pour dénoncer ce manque de considération. Nous allons unir nos forces pour mener ce combat. »



Le porte-parole du jour dénonce le non-respect des engagements de l’Etat. « Des artisans ont été déguerpis, et il nous a été promis un site de recasement , ce qui n’est pas encore effectif, nous exigeons à ce que le site soit disponible, car c’est une priorité pour nous. Nous avons élargi notre bureau de sorte que tous les représentants des autres métiers y figurent », conclut-il.