Délocalisation Hôpital Le Dantec : une marche en vue pour dénoncer "cette précipitation"

Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec ne décolère toujours pas. Il compte organiser une marche dans les prochains jours pour dénoncer la fermeture de ladite structure sanitaire.



"L'hôpital ne peut pas être fermé. Il y a des malades qui sont hospitalisés là-bas et ils ne savent pas où aller. Cette précipitation prouve qu'il y a une tentative de liquidation que nous condamnons fermement", a déclaré El Hadji Abdoulaye Dionne, coordinateur dudit collectif.



A l'en croire, cette précipitation peut avoir des conséquences très graves surtout pour le suivi des malades. "Personne ne peut mesurer les conséquences de cette précipitation. Le Directeur tout ce qu'il dit ne le croît même pas", a-t-il pesté.



Aussi, a-t-il ajouté, "Nous avons rencontré Mme la ministre de la Santé (Marie Khemess Ngom Ndiaye). Mais ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle ne peut prendre aucune garanti par rapport nos salaires".



C'est la raison pour laquelle, a-t-il annoncé : "Nous lançons un appel à la société civile, les organisations des droits de l'homme, les activistes, le maire de Dakar. Nous comptons organiser une marche nationale très prochainement. Nous allons tenir une conférence de presse la semaine prochaine pour donner un lieu et une date pour la marche ".