Démantèlement d’un réseau de narcotrafiquants : arrestation de deux cerveaux à Dakar dont un Californien

L'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) continue de démanteler un réseau de narcotrafiquants. Après l’arrestation d'A. A. Kane et S. Ba, membres influents du gang, deux autres cerveaux ont été arrêté. Il s’agit d’un ressortissant américain, C. Von Hoover, et son acolyte sénégalais, B. Ndiaye alias Kader. Selon les informations rapportées par L'Observateur, ces arrestations surviennent après plusieurs semaines de filature menées par l'Ocrtis.



Le journal informe que C. Von Hoover, un agent de joueur d'origine californienne, et B. Ndiaye, administrateur de société, étaient les cerveaux d'un réseau opérant principalement dans les quartiers huppés de Dakar, tels que Ngor, Almadies, Yoff, et Plateau. Le duo était spécialisé dans le trafic de cocaïne, d'héroïne, et de cannabinoïdes (ndlr: un groupe de substances chimiques qui activent les récepteurs cannabinoïdes présents dans le corps humain et chez les mammifères). Les deux hommes ont été interpellés en pleine opération de ravitaillement de drogues dures le 16 octobre dernier, à hauteur du Monument de la Renaissance, après avoir tenté de forcer un dispositif policier.



Ce jour, aux alentours de 19 h, les éléments de la division opérationnelle de l'Ocrtis ont reçu une information indiquant qu’un certain Kader, domicilié à la cité Mbackiou Faye, se trouvait à bord de son véhicule et s'apprêtait, en compagnie de son acolyte américain, à procéder à une nouvelle opération de ravitaillement d'envergure de drogues dures contenues dans des enveloppes kaki. Le stock en question devait être remis en pleine circulation à deux conducteurs de motos.



Lors de la fouille de leur véhicule, les agents ont découvert un important stock de drogue, dont 21 sachets de cocaïne et 7 cigarettes électroniques à base de cannabis, ainsi qu'un million de francs CFA en liquide et plusieurs téléphones. Avec l'appui de leurs collègues de la Brigade régionale des stupéfiants (Brs), les éléments de l'Ocrtis ont perquisitionné le domicile de l'homme d'affaires sénégalais avant de fouiller celui de l'Américain. Natif de la Californie, ce dernier résidait aux Maristes.



En plus de ces arrestations, une femme de nationalité camerounaise est citée dans l'enquête, qui se poursuit pour démanteler l'ensemble de ce réseau. Le duo a été placé sous mandat de dépôt.