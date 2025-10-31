Démantèlement d'une fausse structure de formation à Keur Massar : quatre (4) individus arrêtés

La Brigade de recherches de Keur Massar (en banlieue Dakaroise) a démantelé un réseau d’escrocs opérant sous le nom de Qnet Infinity Millenials. Quatre individus dont trois hommes et une femme, ont été arrêtés le 28 octobre dernier. Ils sont poursuivis pour "association de malfaiteurs, escroquerie faisant appel à l’épargne publique et ouverture d’un établissement sans autorisation administrative".



Exploitant un renseignement, les gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar ont mis fin aux agissements d’un réseau bien organisé qui a opéré dans la banlieue Dakaroise. Ce groupe, composé de M. G., né en 1990 à Pikine, de S. W., née en 1994 à Dakar (demeurant à Yarakh), de C. D., née en 1997 à Dakar (demeurant à Keur Massar), et de M. T., né en 1992 à Thiaroye (demeurant à Keur Massar), tous commerçants, a attiré ses victimes à travers une plateforme numérique, a rapporté le journal Libération dans sa parution de ce vendredi.



Les suspects ont proposé de prétendues offres d’emploi à des personnes, souvent étrangères, à condition qu’elles versent une somme d’argent variant entre 600 000 et 900 000 francs CFA. Ils leur a également fait miroiter une vie meilleure et des opportunités professionnelles au-delà de celles offertes par les États ou le secteur privé. En réalité, le procédé a visé à inciter les nouveaux adhérents à payer la somme exigée pour l’achat de produits tels que le café Olé ou le bio disque, censés leur garantir une formation au sein d’un établissement clandestin.



Le transport effectué sur place par les enquêteurs, a permis de découvrir que le lieu de « formation » n’a été en réalité, qu’une maison qui a servi de dortoir et de salle de cours pour les adhérents. Les gendarmes y ont trouvé les quatre instigateurs en train de dispenser des enseignements à 22 jeunes, dont 9 garçons et 13 filles, tous de nationalité sénégalaise, a détaillé le quotidien d'information.



Une perquisition a permis la saisie de matériel bureautique, ainsi que de nombreux documents et produits liés à cette activité frauduleuse. Les responsables de cette structure illégale n'ont disposé d’aucune autorisation administrative et n’ont versé aucune redevance au Trésor public.

