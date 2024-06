Dématérialisation de procédures : Abdoulaye Lo fait des révélations et invite l'Etat à lancer une enquête sur Orbus Gaindé 2000

Ibrahima Nour Eddine Diagne, administrateur général de Gaindé 2000 a lors de la commémoration des 20 ans d’existence de la plate-forme, indiqué que les objectifs concernant la dématérialisation des procédures ont été atteints « au moins à 80% », car indique-t-il, jusqu’à peu, il fallait se déplacer dans les banques, sociétés d’assurance et autres services qui délivrent des documents pour obtenir des pièces obligatoires pour le dédouanement et que la prochaine étape du travail engagé par les services impliqués va concerner la dématérialisation des formalités d’enlèvement.



Toute fois, Abdoulaye Lo affirme, que rien de ce qui a été dit n’est vrai, il n’y a qu’un changement dans le système, c’est la présentation des documents qui a été remplacé par une déclaration de numéro de dossiers, c’est-à-dire, au lieu de traiter le dossier comme avant, il attend la présence du concerné pour le faire en sa présence.



Mais ces derniers temps, un agent de la douane qui s’exprimait sur une chaine de télévision de la place, a indiqué que dorénavant si l’on émet une déclaration sur le système, on peut recevoir un bon sans avoir à se déplacer car il n’y a plus besoin de contact entre la Douane et les transitaires pour ces genres de règlements ».



Une déclaration que M. Lo a balayé d’un revers de main. Selon le transitaire, « ce n’est pas vrai, le contacte direct entre les douaniers et les transitaires est inévitable, si tu te rends de suite au bureau de la douane, tu y trouveras un fil interminable de transitaires », a-t-il affirmé.

Selon lui, ils font ce genre de déclarations sur la dématérialisation de dossiers sur les réseaux sociaux, par ce qu’il y a une organisation mondiale des Douanes qui a demandé à plusieurs pays de moderniser l’administration douanière.



Abdoulaye Lo a révélé que « l’Etat récupère 2% des revenus de chaque citoyen sénégalais au profil de la Douane pour leur confort, on appel ça programme de modernisation de l’administration douanière. C’est des milliards ».



« Depuis le 3 septembre 2021, il récupère 2% des revenus de chaque sénégalais et nous qui travaillons au Port on a constaté aucun changement, a part des véhicules neufs destinés à la Douane. Mais quant à la dématérialisation dont ils font allusion, il n’y a rien de vrai, ça n’existe pas. On se déplace toujours pour les besoins des dossiers comme on le faisait à l’accoutumé, c’est juste que, on ne se déplace plus avec les documents en main mais, plutôt avec le numéro des dossiers. Mais il n’y a jamais eu de dématérialisation intégrale des procédures », a révélé le transitaire.



Abdoulaye Lo en a profité pour lancer un appel aux nouvelles autorités sur le cas d’Orbis Gaindé 2000. « Nous voulons que les nouvelles autorités ouvrent des enquêtes en ce sens, peu importe la voie. Il faut faire une audition sur Orbus Gaindé 2000, il est temps d’en faire un objet d’enquête, par ce que ceux qui le dirigent sont ceux-là qu’on entend sur les réseaux sociaux et un peu partout, parler de leurs prouesses. Nous voulons aussi que le favoritisme qui sévit dans les administrations soient réglés. Parce que c’est un service public et tout le monde y a droit. Il faut qu’on arrête les recommandations. On a de problème avec personne tout ce que nous demandons est que tout se fasse dans les règles de la transparence », a lancé M. Lo.



Concernant l’arrêté du Directeur général de la Douane interdisant l’installation des entrepôts, Abdoulaye Lo pense que c’est anormal. Par ce que, souligne-il, les entrepôts ne sont pas là par hasard, c’est une loi qui a été voté à l’Assemblée nationale donnant aux ayant droit l’autorisation d’y ranger leur régime suspensif en attendant de les régulariser », a fait savoir le transitaire.