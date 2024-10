Départ de Déthié Fall de la coalition "Sam Sa Kaddu" : "C'est un épiphénomène", minimise Barthélémy Dias)

Déthié Fall, leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), a annoncé hier mercredi, au cours d’un point de presse qu’il se désiste de la coalition « Sam Sa Kaddu » pour les élections législatives du 17 novembre prochain qui l’avait investi à la 5eme place. Interpelé sur cet épisode survenu à quelques jours des élections, Barthélémy Dias, tête de liste de ladite coalition minimise. « C’est un épiphénomène », a-t-il répondu.



D’emblée, l’invité de MNF (Maïmouna Ndour Faye) sur 7Tv, a déclaré : « Je ne fais pas de commentaire sur certain type d’individu ». Avant d’enchainer : « Mais apparemment, je l’ai entendu dire qu’il (Déthié Fall) va démissionner de son poste de député à l’Assemblée nationale une fois que les élections se terminent. Il ne doit pas se limiter à cela. Il doit demander à tous ses militants investis dans nos listes de le suivre et de démissionner comme lui ».



Barthélémy Dias d’expliquer : « La 19eme place de notre liste nationale devait revenir à Taxawu Senegal notamment le responsable de la jeunesse socialiste Bassirou Samb. Mais, il y a eu un changement. On a finalement mis un colistier qui est un allié faisant parti de la LD/Debout du nom de Pape Sarr. Par la suite, après un moment d’inattention, j’ai constaté qu’ils ont mis à cette place une autre personne du parti Déhié Fall ».



Donc, selon Barth, « tout ce beau monde investi sur nos listes pour le compte du Prp doit avoir l’honnêteté intellectuelle et le courage politique de démissionner. Dans le cas contraire, ils occuperont des postes de façon totalement anormale ».



La tête de liste de la coalition "Sam Sa Kaddu" fait savoir qu’il n’est pas surpris de ce que Déthié Fall a fait : « Lorsqu’il entrait au petit Palais, j’étais au courant. J’étais aussi informé lorsqu’il y sortait ». Non sans souligner qu’il ne veut pas entrer trop dans les détails.



Barthélémy Dias de conclure : « Ils nous ont taxé de traître et nous ont exclu de Yewwi Askan Wi. Aujourd’hui, on sait où se trouve les traîtres ».