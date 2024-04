Départ de Macky Sall : l’URD quitte Benno Bokk Yaakar

L’Union pour le renouveau démocratique (URD) a quitté la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Diegane Sène et ses camarades ne voient plus l’intérêt de rester dans la coalition d’autant plus que leur leader Macky Sall est parti.



« Comme le capitaine de Benno Bokk Yaakaar, le Président Macky Sall a quitté le navire, je ne vois pas pour quelle raison on doit rester dans ce navire qui va à la dérive. Donc, tous les membres du bureau politique, à l’unanimité ont décidé de quitter ce parti et de retrouver notre libéré », a déclaré Omar Seck sur les ondes de la RFM.



Le secrétaire général adjoint de l’URD précise qu’avec la Coalition Benno Bokk Yaakaar, leur structure n’a eu que des pertes.



Tout en félicitant le nouveau gouvernement de Ousmane Sonko, l’URD a rappelé qu’elle est composée de beaucoup de militants d’éleveurs. « Les éleveurs sont inquiets avec l’intégration de l’élevage dans un ministère vaste. Ça demande des explications. C’est pourquoi nous interpelons le ministre de l’Agriculture pour avoir des clarifications par rapport à ce qui sera réservé à département de l’élevage », a-t-il conclu.