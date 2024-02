Départ de Macky Sall : la plateforme FIPPU annonce une série de manifestations

Pour exiger le président Macky Sall à respecter le calendrier Républicain et à fixer une date dans les meilleurs délais avant le 2 Avril, conformément aux recommandations du Conseil constitutionnel, une série de manifestations est prévue à Dakar avec trois dates.



"Le samedi 2 mars, nous invitons les Sénégalais au rassemblement FDD. Le mercredi 6 mars, FDR sera au terrain Acapes des Parcelles assainies pour un autre rassemblement. Enfin, le samedi 9 mars, il y aura un rassemblement", informe le professeur Babacar Gueye. " L'objectif est", selon lui, "le départ de Macky Sall le 3 avril prochain".



Le Front pour la résistance, FIPPU n'a pas manqué de lancer un avertissement à tous les « partenaires techniques, financiers et aux acteurs économiques nationaux et internationaux». Selon eux, « toute collaboration avec le régime illégitime de Macky Sall après le 2 avril 2024 sera considérée comme une complicité dans la déstabilisation de notre pays. Et les contrats signés sous cette gouvernance illégitime seront sujets à révision, voire à annulation, dans le respect de la volonté populaire».