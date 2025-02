« Depuis que l’État a récupéré les usines de la Sotexka, je suis dans des difficultés » (Ibrahima Macodou Fall, directeur de la NSTS )

« Il y a plus de 20 ans, aucun acteur politique ne s’est engagé à mes côtés pour porter le plaidoyer de la nouvelle société textile du Sénégal », a déclaré M. Fall, soulignant le manque de soutien politique dans la relance de son entreprise. Qui lutte pour se relever après la perte de ses actifs et la gestion des dettes accumulées.



Selon lui, la situation est particulièrement complexe : « on m’a enlevé des actifs et on m’a laissé des dettes. On a attaqué ma personne sans pour autant apporter des preuves à leurs allégations ». M. Fall a insisté sur la nécessité d’un règlement du contentieux qui l'oppose à l'État afin de pouvoir redynamiser la NSTS, qui, selon lui, possède un fort potentiel de production.



Optimiste quant à l’avenir de son usine, il a affirmé que la NSTS était capable de transformer jusqu’à 4 000 tonnes de coton, contribuant ainsi à renforcer la souveraineté économique du Sénégal. Il a également souligné qu'une fois les problèmes résolus, il serait en mesure d’embaucher 1 000 personnes supplémentaires, apportant ainsi un soutien direct à la lutte contre le chômage dans la région.



La randonnée pédestre, ayant pour thème « Le Consommer Local », avait pour but de promouvoir l’importance du soutien aux entreprises locales et à la production nationale. Le maire de Thiès, Babacar Diop, a précisé qu'il ne soutenait pas un individu en particulier, mais une initiative porteuse d'emplois et de développement économique. Il a également révélé avoir eu des discussions avec le ministre du commerce et espère des solutions dans les jours à venir.