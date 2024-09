Député Yeya Diallo : « Ce projet est contextuellement fallacieux juridiquement loquace et politiquement manipulateur»

La député Yeya Diallo rejette le vote de la réforme portant suppression du HCCT et du CESE. La parlementaire estime que l’heure n’est pas aux politiques politiciennes. Et que si le Président Diomaye veut dissoudre l’Assemblée, qu’il le fasse, mais il n’a pas à mettre en mal le peuple et les parlementaires. « Si vous voulez dissoudre l’Assemblée nationale. Faites-le. La constitution vous le permet, le référendum également est une autre voie. Mais arrêtez de manipuler l’opinion. Nous avons géré pendant 12 ans ce pays. Nous l’avons géré dans la démocratie, nous l’avons géré dans le respect, nous l’avons géré en toute responsabilité et nous avons eu le courage d’être au-devant de la scène et de porter notre opinion avec fermeté. Je rejette entièrement et, fermement, totalement, foncièrement ce projet de loi », a-t-elle lancé.