Dernière minute : Alassane Bou Sonko libéré

Alassane Fall plus connu sous Alassane bou Sonko vient d' être libéré après un retour de parquet. L’information a été donnée par son avocat Me Khoureyssi Ba, sur son compte Facebook. Toutefois, il a souligné que le militant de Pastef devrait accepter un suivi psychologique.



« Fin du calvaire pour Alassane FALL, finalement libéré. II devrait néanmoins accepter de subir un suivi psychologique », a signalé la robe noire.



Rappelons que Alassane Bou Sonko a été arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la division des investigations criminelles (DIC) pour outrage à magistrat.