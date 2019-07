Des chiites inculpés pour violences au Nigeria

Trente-huit manifestants arrêtés lors de ces manifestations ont été inculpés pour violences.



Selon une source judiciaire, les accusations pesant contre eux sont notamment participation à des émeutes, possession d'armes, agressions et actions causant du mal à autrui.



28 des accusés ont été libérés sous caution et dix restent détenus.



Les manifestants accusent la police d'avoir abattu deux des leurs.



La police de son côté affirme que les forces de l'ordre ont fait usage "d'un minimum de force pour disperser les protestataires" et que deux de ses hommes ont été blessés par balle.