L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce des pluies accompagnées d’orages sur les régions sud du Sénégal au cours des prochaines 24 heures, à partir de samedi midi.



"Au cours des prochaines 24 heures, des pluies accompagnées d’orages intéresseront les régions sud du pays avec des possibilités d’extension vers le centre", apprend-on des prévisionnistes météo.



"Ailleurs, le temps sera stable et passagèrement nuageux", écrivent-ils dans leur dernier bulletin, ajoutant que la chaleur "sera sensible sur une bonne partie du pays notamment au centre et au nord-est où les pics de températures journalières évolueront entre 35 et 43°C".



Ils annoncent par ailleurs que les visibilités seront généralement bonnes, et les vents, "d’intensité faible à modérée, seront de secteur sud sur le territoire" sénégalais.