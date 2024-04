Des retards de salaire plus non-paiement du 13e mois : les travailleurs du Groupe Futurs Médias comptent aller en grève

Les travailleurs du Groupe Futurs Médias n’en peuvent plus des retards de salaire récurrents. Ces retards vont jusqu’au 15 ou plus de chaque mois. Ces travailleurs disent également ne plus toucher leur 13ème mois qui était un acquis.



En assemblée générale dans les locaux de la RFM hier mercredi, les agents en ont profité pour dénoncer ces retards de salaires datant d'un an. Ils annoncent un préavis de grève qui sera déposé ce vendredi.

Pour l’heure, les travailleurs autour de ce syndicat, constatent un mutisme de la part de la direction générale qui évoque des problèmes de trésorerie.