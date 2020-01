Des salaires aux Khalifes généraux et au représentant de l’Eglise: la nouvelle recommandation de Serigne Modou Kara

Serigne Modou Kara Mbacké a encore fait une sortie en attendant une grande conférence de presse qu’il promet de tenir très bientôt. Le "Général" de Bamba a proposé lors de son face à face avec la presse que Touba ait une autonomie spéciale et un budget annuel. Mieux, l’initiateur de « Bamba Fepp-Bamba Partout » demande à l’Etat d’ouvrir une ligne budgétaire sous forme de salaires mensuels ou annuels aux khalifes généraux des confréries du pays et à l’Eglise, rapporte "Les Echos" dans sa parution de ce vendredi.



Le marabout a aussi proposé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dans ce pays. Il préconise, à cet effet, que toutes les couches de la société y soient représentées: les religieux (musulmans et chrétiens), la société civile et les technocrates. Dans ce gouvernement d'union nationale soutient-il, ne doit pas y avoir plus de sept (7) politiciens.