Destruction d'armes à Diakaye: Alioune Tine nourrit "l'espoir d'un règlement définitif du conflit casamançais" sous l'ère Diomaye -Sonko

Diakaye, l’une des factions de la rébellion casamançaise, a récemment été témoin d'un événement historique : la destruction d'armes dans le cadre de la première mise en œuvre concrète du programme de Démobilisation, Désarmement et Réinsertion (DDR) des membres du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC).Cet événement marque, pour Alioune Tine, un tournant inédit depuis le début du conflit casamançais, offrant un nouvel espoir pour une paix durable."La destruction des armes et les flammes de la paix à Diakaye, première expérience concrète de mise en œuvre de la Démobilisation, du Désarmement et de la Réinsertion sociale des membres du MFDC. Inédit depuis les débuts du conflit casamançais," peut-on lire sur le compte X du fondateur d'AfrikaJom Center.La participation des autorités locales et des communautés a été essentielle pour assurer le succès de cette initiative. "Avec Agen et Jabon à la tête de l'état, Diomaye Moy Sonko, l'espoir d'un règlement définitif du conflit casamançais n'a été aussi fort."