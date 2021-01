Destruction de leurs productions par des rats: l'État prévoit 2 milliards FCFA pour les riziculteurs du Walo

Les riziculteurs du Walo dont une bonne partie de leurs productions ont été détruites par des rats et l'inondation peuvent pousser un ouf de soulagement. L'État du Sénégal prévoit 2 milliards FCFA pour leur venir en aide, selon le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé, sur la Rfm.



« Je les ai rencontrés. Nous avons discuté. Et après, j'ai parlé au président de la République. Il nous a dit avec le ministre des Finances et celui en charge de l'Equité, travailler pour pouvoir les accompagner. Au moment où je vous parle, ils ont déjà 1 milliard qui est disponible au niveau de la Saed », a dit Moussa Baldé sur la Rfm.



Le ministre dit travailler avec le ministre des Finances et du budget pour voir dans quelle mesure ils peuvent améliorer cette somme. L'idée selon lui, c'est d'aller à 2 milliards FCFA.



Malgré cette perte évaluée à 10.000 hectares, Moussa Baldé a annoncé une production rizicole de 1.450.000 tonnes et céréalière de 3.800.000 tonnes en 2020.



Pour ce qui est de la campagne de commercialisation de l'arachide, le ministre de l'Agriculture, annonce une collecte de 300.000 tonnes. Et l'estimation agricole de la production au Sénégal est de 1.811.000 tonnes, a ajouté le ministre, qui précise que des producteurs lui ont dit qu'il a «sous-estimé les chiffes».