Détenteur de 34% du capital, Khadim Ba claque la porte de la SAR avec ses centaines de milliards

La Société africaine de raffinage (SAR) va vivre des jours sombres. La cause, le Directeur général de Locafrique, Khadim Bâ, détenteur de 34% du capital, a démissionné du Conseil d’administration avec effet immédiat.



C’est dans une missive datée de lundi 24 février 2020 et adressée au Président du Conseil d’administration que M. Bâ, membre dudit conseil depuis juin 2017, a fait part de sa décision.

Selon L’Observateur qui livre les termes de la lettre de démission, la décision de Khadim Bâ est motivée par « l’expansion de (son) groupe (Locafrique) et les engagements que cela implique et qui font qu’ (il) ne soit plus en mesure de donner la pleine mesure de (ses) capacités au sein du Conseil d’administration ».



Une démission qui ne sera pas sans conséquences économiques et sociales. En effet, M. Bâ a, dans sa correspondance, formellement informé le Président du Conseil d’administration de sa décision de « retirer la ligne de crédit de 250 millions d’Euros (environ 163 milliards de F Cfa) que (son) groupe avait gracieusement mis à la disposition de la SAR pour assurer ses importations en pétrole brut ».



Pis, il compte annuler « la caution à hauteur de 130 milliards de F Cfa » qu’il avait « personnellement souscrite auprès des banques, pour garantir l’utilisation de cette ligne de crédit dédiée aux importations du pétrole brut et, qui, au demeurant, a permis d’assurer l’approvisionnement de la SAR en produits pétroliers pendant plus d’une année ».



Des sources du journal informent que la démission du Dg de Locafrique est justifiée par une gestion qui ne lui inspirait plus confiance et qui annonce une tempête qui pourrait être désastreuse pour la société nationale. Pis, renseigne le quotidien, la stabilité économique de la SAR n’est pas garantie.