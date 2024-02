Déthié Fall à Macky Sall : “vos seuls interlocuteurs demeurent les 19 candidats à la présidentielle”

“Ce dilatoire politicien ne peut prospérer parce que lui il ne peut démissionner. Par conséquent, il ferme la porte de la succession par le président de l'Assemblée. Au même moment, il nous rappelle l'article 36-2 de la Constitution qui dit que le président de la République doit rester en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Autre manière de s'adresser aux Sénégalais et de nous faire comprendre qu'on a pas le choix”, a dit Déthié Fall lors du point de presse.

Et d'ajouter : “M. Le Président ce ne sera plus vous. Vous avez fait votre temps. Ce ne sera pas vous. Le FC25 vous rappelle que vos seuls interlocuteurs demeurent les 19 candidats à cette étape du processus électoral et invite que vous le faite aujourd'hui. Et de vous positionner en arbitre devant ce spectacle d'opposants qui s'opposent entre eux, devant vous. Jamais nous ne descendons à ce niveau. Nous ne le ferons pas et nous ne vous donnerons jamais cette occasion”.



A noter que les 16 candidats du FC25 n'iront pas au dialogue lancé par le Président Macky Sall, prévu ce lundi 26 février 2024.

Déthié Fall, candidat à l'élection présidentielle de 2024 est revenu sur l'entretien que le Président Macky Sall a accordé jeudi, à la presse nationale. D'après lui, le chef de l’État a tenu un “discours sans mesure alors que la mesure attendue était de fixer la date de la présidentielle à la suite à la décision du Conseil constitutionnel”. Pour le leader du Parti républicain pour le Progrès (PRP), les “seuls interlocuteurs de Macky Sall demeurent les 19 candidats à cette étape du processus électoral”.