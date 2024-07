Détournement à la Caisse de Sécurité Sociale : la direction réagit et apporte des précisions

L'affaire du détournement de 1,8 milliard de FCA à la Caisse de Sécurité sociale (CSS) a suscité une réaction vigoureuse de la direction de l'institution. Dans un communiqué transmis à PressAfrik, la CSS a clairement exprimé sa volonté de recadrer les faits et de rétablir la vérité.



Depuis quelque temps, la direction de la CSS fait partie des sujets à controverse au Sénégal. Une histoire de scandale défraie la chronique. Mais ce que les uns et les autres semblent oublier ou font fi d'ignorer, c'est que dans cette histoire, c'est la direction générale qui a déposé plainte à la Section de recherches de la Gendarmerie. Quand la direction contrôle et audit à découvert le modus operandi utilisé par les personnes incriminées, celles-ci sont rapidement passées aux aveux ».



Par ailleurs, l’institution tient à rappeler « qu'il arrive dans toutes les institutions les plus réputées de se faire flouer par des agents véreux. Maintenant, l'enquête suit en cours. Contrairement aux syndicalistes en manque de visibilité et aux chroniqueurs pressés de déverser leur bile sur la caisse, les responsables de l'Institution ne sauraient descendre à un niveau d'extrapolation abusive ».



Toutefois, la CSS déclare « qu’elle ne saurait tolérer que l’on entache leur réputation et invite à un débat public, serein, objectif, factuel et teinté de responsabilité », peut-on lire dans le communiqué.