Détournement des comptes: une mafia familiale gruge la Banque Atlantique de plusieurs dizaines de millions

La Division des investigations criminelles (Dic) a démantelé une mafia familiale qui a pompé plusieurs millions de Fcfa dans les comptes des clients de la Banque Atlantique. La présumée cerveau, Ndeye Khar Iyane Ba a été arrêtée et déférée au parquet pour faux et usage de faux ordres de virement. Idem pour ses complices El Hadj Malick Badiane, Ouleymatou Badiane et Ibrahima Loum.



Chargée de la clientèle à l’agence de Pikine, Ndèye Khar Iyane Bâ, procédait à des virements frauduleux vers un compte ouvert au nom de son beau-père décédé.



Elle avait détourné dans un premier temps plus de 33 millions de Fcfa. Elle envoyait à la direction de la banque un mail pour la levée du blocage sous prétexte qu’un client voulait faire un virement. Sa demande traitée avec succès, elle établit un faux ordre de virement avant d’imiter la signature du client et de valider le virement au profit de Assane Badiane.



Ce dernier n’étant pas titulaire d’un compte à la Banque Atlantique, Iyane Bâ, grâce à ses accès, s’introduisait dans le système informatique de la banque pour ouvrir le compte pour Abdou Khadre Badiane qu’il a changé avec les filiations de son défunt beau-père en l’occurrence Assane Badiane.



Son mari, El Hadji Malick Badiane, qui lui avait remis la carte d’identité de son défunt père, et sa sœur, dont le compte accueillait aussi les fonds détournés, sont dans le coup, selon le journal Libération qui raconte les faits.



Leur ami Ibrahima Loum, qui avait usurpé les filiations du beau-père décédé après un accès frauduleux dans le système, retirait des fonds et touchait des commissions.