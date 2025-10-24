Dette cachée : « Ce n’est pas un procès, mais une vérité budgétaire », Wally Diouf Bodian

Le directeur général du Port autonome de Dakar, Wally Diouf Bodian, a dénoncé une « manœuvre politique de diversion » après la sortie des avocats de Macky Sall sur l’affaire de la « dette cachée ».





Lors de la conférence de presse tenue par des responsables du Pastef ce vendredi, il a estimé que « le recours à des avocats étrangers traduit une volonté de détourner le débat de la transparence et de la reddition des comptes ».





S’en prenant à Me Pierre-Olivier Sur, avocat français de l’ancien président, il a jugé ses propos « insultants pour la justice sénégalaise » et déclaré que « ce n’est pas un avocat qu’il fallait aller chercher, mais des spécialistes du droit budgétaire et des financiers pour expliquer la dette. »





Wally Diouf Bodian a rappelé que « le gouvernement s’est engagé dans une politique de vérité budgétaire », soulignant que 16 milliards de francs CFA sont versés chaque mois pour le service de la dette.



« Tout était faux sous Macky Sall : les chiffres, les bilans, les discours », a-t-il conclu.

