Dette cachée : « Ce n’est pas un procès, mais une vérité budgétaire », Wally Diouf Bodian

Le directeur général du Port autonome de Dakar, Wally Diouf Bodian, a dénoncé une « manœuvre politique de diversion » après la sortie des avocats de Macky Sall sur l’affaire de la « dette cachée ».
Lors de la conférence de presse tenue par des responsables du Pastef ce vendredi, il a estimé que « le recours à des avocats étrangers traduit une volonté de détourner le débat de la transparence et de la reddition des comptes ».
S’en prenant à Me Pierre-Olivier Sur, avocat français de l’ancien président, il a jugé ses propos « insultants pour la justice sénégalaise » et déclaré que « ce n’est pas un avocat qu’il fallait aller chercher, mais des spécialistes du droit budgétaire et des financiers pour expliquer la dette. »
Wally Diouf Bodian a rappelé que « le gouvernement s’est engagé dans une politique de vérité budgétaire », soulignant que 16 milliards de francs CFA sont versés chaque mois pour le service de la dette.
« Tout était faux sous Macky Sall : les chiffres, les bilans, les discours », a-t-il conclu.
-
Kaolack : un individu arrêté pour culture de chanvre indien
-
Kolda : l’artiste Alseny Baldé annonce un “Gala de la Cohésion” pour promouvoir la stabilité nationale et l’emploi des jeunes
-
Prévisions météo : chaleur persistante et faibles pluies attendues dans le Sud
-
Dernière minute : Pape Malick Ndour placé en garde à vue
-
Dame Mbodj : “Un parti qui fait toutes ces horreurs ne doit pas participer aux élections, il faut dissoudre l’APR”