Deux filles condamnées pour usage des photos d’une actrice aux formes généreuses afin de soutirer de l’argent aux hommes

Ramatoulaye Kâ et Awa Guèye ont arnaqué plusieurs hommes en se faisant passé et en utilisant les photos de Khady Ndiaye alias Coumba Bou Ndaw de la série « Infidèles ».



D’après « Réwmi Quotidien », les deux mises en cause faisaient miroiter un rendez-vous galant avec l’actrice aux formes généreuses à leurs victimes. Pour attirer des proies, Ramatoulaye Kâ publiait régulièrement les photos de Khady Ndiaye alias Coumba Bou Ndaw sur son statut whatsApp. Elle remettait ensuite le numéro de son amie Awa Guèye à ses connaissances qui souhaitaient entrer en contact avec l’actrice.



C’est ainsi que sa complice soutirait de l’argent à ses admirateurs en leur promettant de se présenter au rendez-vous. Malheureusement pour elles, elles ont été dénoncées par un certain Guédé qui n’a pas vu Coumba Bou Ndaw alors qu’il avait déboursé 40.000 francs.



Arrêtées et placées sous mandat de dépôt le 3 août dernier, Ramatoulaye Kâ et Awa Guèye ont fait face au juge devant le tribunal des flagrants délits de Dakar ce vendredi 19 août. Pour s’en sortir, Awa Guèye a jeté en pâture sa copine en déclarant que c’est elle qui lui a proposé le deal.



« Elle avait déjà remis mon numéro à plusieurs hommes. Elle m’avait demandé de mettre la photo de Coumba Bou Ndaw sur mon profil WhatsApp. C’est elle qui fixait le montant que je réclamais aux victimes. On se partageait ensuite les revenus », a dénoncé la fausse Coumba Bou Ndaw. De son côté, Ramatoulaye Kâ a avoué qu’elle faisait croire à ses connaissances qu’elle est amie à l’actrice.



Visées pour « usurpation d’identité numérique, escroquerie et collecte illicite de données », elles ont été condamnées à deux ans de prison avec sursis.