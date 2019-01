Deux pêcheurs périssent en mer après le chavirement d'une pirogue : un rescapé raconte l’horreur

La série noire des accidents en mer continue. Après la disparition de 7 pêcheurs Guet ndariens dont les 4 échoué au large de Cap-vert, la mer a encore fait deux nouvelles victimes. En effet, deux pêcheurs originaires de Mbour ont péri dans les côtes gambiennes. Le seul rescapé de la pirogue qui a chaviré, Mame Ngor Diop, raconte l’horreur.



«L’accident a eu lieu vendredi vers 3h du matin à cause d’un vent violent. Notre pirogue s’est ainsi remplie d’eau. On a essayé de manœuvrer et de sortir l’eau mais on arrivait pas à maîtriser la pirogue. C’est alors que l’un d’entre nous, qui ne pouvait plus tenir, est tombé. L’autre pêcheur est décédé vers les coups de 9 heures. Et, même moi j'étais fatigué. Mais, heureusement, c’est vers 14 heures que j’ai aperçu un bateau et j’ai fait signe avec mon gilet de sauvetage. C’est ainsi qu’ils sont venus me secourir », raconte le rescapé, Mame Ngor Diop sur la Rfm.



Les familles des victimes demandent, à cet effet, l’appui des autorités pour retrouver les corps. Le jeune pêcheur informe par ailleurs : «à notre niveau on va faire nos obsèques le vendredi».



Il y a trois (3) jours, 8 pêcheurs Mbourois ont perdu la vie en mer, 4 à Saint-Louis, et plus de 5 portés disparus.