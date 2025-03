Deux projets de loi adoptés ce mercredi en Conseil des ministres

Le conseil a examiné et adapté, le projet de loi portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL) ;

et le Projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds de Développement de la Microfinance islamique (FDMI).