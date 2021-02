Deuxième vague Covid-19 : le CTE de l’hôpital Le Dantec a enregistré plus d’une dizaine de morts (responsable)

Le Centre de traitement épidémiologique (Cte) de l’hôpital Aristide Le Dantec (Dakar) a enregistré une dizaine de décès depuis le début de la deuxième vague du coronavirus. La révélation a été faite par le responsable dudit centre, Dr Atoumane Faye, qui informe que sur les 24 lits d'hospitalisation que dispose le Cte, les 22 sont sont occupés.



« Au niveau du Cte de l’hôpital Le Dantec, nous disposons de 20 lits d’hospitalisation conventionnel et 4 lits de réanimation. A ce jour, les 22 lits sont occupés et nous avons tout type de patient surtout les personnes âgées », a déclaré Dr Faye.



L’invité de Rfm matin de ce lundi 1er février 2021, de souligner : « 80% ou 90% des patients hospitalisés sont des sujets âgés. La personne âgée est souvent confrontée à plusieurs pathologies entre autre le Diabète, l’hypertension artérielle, mais également les maladies cardiovasculaires et respiratoires. Ce qui fait que ces pathologies rendent très vulnérables ces personnes âgées avec une susceptibilité très, très accrue aux infections. Et malheureusement, ces infections qui peuvent les emporter très, très facilement ».



Dr Faye d’informer que « le Cte a enregistré près d’une dizaine de décès depuis le début de la deuxième vague ». Avant de rappeler qu’« Il ne faut pas oublier que nous avons un service de réanimation qui accueille les patients qui sont dans un état très, très critique. Ils arrivent souvent à un stade très avancé de la maladie. Ce qui fait que la prise en charge est très difficile, malgré tous les moyens déployés entre autre des réanimateurs qui sont très bien formés et qui s’en occupent 24/24 »