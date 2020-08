Devant les locaux de "Les Echos", la CAP s'indigne et interpelle l'Etat sur la sécurité des journalistes

La liberté et la démocratie ont été attaquées lundi 03 août 2020 au Sénégal. Des individus sont entrés dans les locaux du journal Les Echos, ont saccagé tout leur matériel de travail avant de préférer des menaces à l'encontre du vigile qui était sur place. Cela suite à la publication d'une information dans leur édition d'hier selon laquelle le guide des Moustarchidines, Srtigne Moustapha Sy a été testé positif à la Covid-19.



Ce mardi, la Coordination des Associations de Presse (CAP), qui regroupe toutes les organisations faîtières de la presse sénégalaise, est venue témoigner sa solidarité aux confrères dudit journal. Le Président Mamoudou Ibra Kane, a interpellé l'Etat du Sénégal sur la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur mission de service public. La CAP espère que la suite judiciaire qui sera donnée à cette affaire sera assez exemplaire pour que de pareils actes ne se reproduisent plus.



En wolof, le président de l'Association des Editeurs et Professionnelle de la Presse en Ligne (APPEL), a également fustigé l'attaque perpétrée contre nos confrères et appelé l'Etat à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Regardez !