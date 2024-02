Dialogue national au CICAD : Macky Sall déjà à Diamniadio

Le Président sénégalais Macky Sall est déjà arrivé à Diamniadio pour la rencontre de ce jeudi en vue de l’élection présidentielle ainsi que des arrangements postérieurs au 02 avril, date marquant la fin de son mandat.



Pour la rencontre toutes les mesures de sécurité ont été mises en place au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), avec un filtrage des entrées. La presse a été autorisée à accéder au site à partir de 13 heures. En plus du Président Macky Sall qui est arrivé sur les lieux vers 11h04mn, des représentants politiques, dont Cheikh Abdou Bara Doly et ceux du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) sont également présents bien avant l’heure prévue pour la réunion.



A noter que sur les 19 candidats initialement retenus par le Conseil Constitutionnel, 16 ont d’ores et déjà exprimé leur refus de participer à ce dialogue ainsi qu’à la concertation prévue avant l’ouverture officielle du dialogue.