Dialogue national inclusif au Mali: le Premier ministre préside l’atelier de validation des termes de référence

Le Premier ministre malien Boubou Cissé a présidé, ce samedi 14 septembre 2019, l’atelier de validation des termes de référence du dialogue politique inclusif au Centre international de conférence de Bamako en présence des présidents d’institutions, des membres du gouvernement et des organisations de la société civile.



Dans son discours, M. Cissé a souligné que « l’agora du peuple, ouvert, accueillant, emphatique et surtout réconciliant qui ne saurait être un exercice solitaire des seuls partis, mouvements et regroupements politiques signataires de l’Accord politique».



Il a émis le vœu que ces assises « sortiront des Termes de Référence d’un dialogue qui tiennent suffisamment compte des aspirations légitimes du pays, qui consacrent un consensus autour du Mali ».



Le président du comité national d’organisation, Cheick Sidi Diarra a adressé ses remerciements aux représentants des partis politiques et de la société civile pour avoir contribué à l’organisation de l’atelier.



Quant au porte-parole des facilitateurs, Aminata Dramane Traoré, elle a invité tous les Maliens à apporter leurs contributions et à se joindre à eux pour ce qui sera désormais appelé le Dialogue national inclusif. Mme Traoré a également déclaré qu’ils ont « les moyens culturels de relever ce défis ».