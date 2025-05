Dialogue national : le Forum Civil transmet ses recommandations au ministre de l’Intérieur

Dans le cadre des préparatifs du Dialogue national sur le système politique sénégalais, le Forum Civil a officiellement transmis ses recommandations au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean Baptiste Tine. Cette contribution s’inscrit dans le cadre de la demande formulée par le ministère pour recueillir les propositions d’acteurs de la société civile en amont des concertations nationales.



Dans une correspondance adressée au ministre, le Forum Civil, par la voix de son représentant Birahim Seck, a exprimé sa reconnaissance pour la démarche inclusive de l’État. « Je vous remercie vivement pour la confiance et pour l'inclusion que vous ne cessez de montrer à l'endroit du Forum Civil », peut-on lire dans une note transmise à PressAfrik.



Cette lettre fait suite à la transmission, par le ministère, des Termes de Références du Dialogue national via la lettre n°003727 MISP/DGE du 7 avril 2025. Le Forum Civil y répond en apportant sa propre vision des réformes nécessaires du système électoral et politique du pays.



« Par la présente, je vous transmets les recommandations du Forum Civil sur le système électoral du Sénégal », précise le document, qui s’accompagne d’une pièce jointe contenant lesdites recommandations.