Dialogue religieux : Le ministre de l’Intérieur reçu par l’Archevêque de Dakar

En visite officielle ce mardi 25 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Mouhamadou Bamba CISSE a été reçu par l’Archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye. La rencontre, tenue à l’Archevêché, s’inscrit dans la dynamique de dialogue permanent entre l’État et les autorités religieuses, dans un contexte national où la préservation de la paix sociale demeure une priorité stratégique.



Le ministre a salué « la formidable contribution de l’Église à la paix sociale et à la concorde nationale », rappelant le rôle historique de l’institution catholique dans la médiation sociale, l’éducation, la solidarité communautaire et l’accompagnement des populations. En retour, Monseigneur André Guèye a magnifié cette visite qu’il a qualifiée de « républicaine », soulignant l’importance d’un dialogue constant entre les institutions publiques et les responsables religieux.



L’Archevêque a réaffirmé l’engagement de l’Église catholique à demeurer un acteur au service de l’unité nationale, rappelant sa vocation à promouvoir le vivre-ensemble, la tolérance et la cohésion entre citoyens de toutes confessions. Il a également formulé une prière pour « un Sénégal uni et prospère, dans un monde de paix et de stabilité ».

