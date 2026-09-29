Dialogue social : Aminou Lô instaurera des rencontres trimestrielles avec les syndicats dès le 15 octobre

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a annoncé le 28 septembre 2026 que le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, aura une réunion de travail avec les syndicats le 15 octobre prochain. L'ambition affichée est de renforcer la fréquence des échanges avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.



« Le Premier ministre devrait recevoir les organisations d’employeurs et de travailleurs une fois par an. Il soutient qu’il n’est plus question pour lui d’attendre un an pour les recevoir », a dit M. Dianté lors d’un symposium du Conseil national du patronat.



D’après l'APS, le Premier ministre a également fait part de son intention de rencontrer une fois par trimestre le comité de pilotage chargé des négociations entre les syndicats et le gouvernement.



Une réunion préparatoire de la rencontre du Premier ministre avec les dirigeants des organisations syndicales se tiendra dans les prochains jours, selon Mamadou Lamine Dianté.

