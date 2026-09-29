Election à l’ONU : Macky Sall joue son destin ce mardi lors du quatrième et dernier vote indicatif

Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) procède, ce mardi 29 septembre, au quatrième et dernier vote indicatif (straw poll) dans le cadre du processus de sélection du prochain secrétaire général de l’Institution, pour succéder à António Guterres, dont le mandat arrive à terme le 31 décembre 2026.



Un enjeu majeur pour Macky Sall



L'ancien président sénégalais Macky Sall (2012 – 2024) aborde ce rendez-vous dans une position particulièrement délicate. Lors du troisième vote indicatif du 18 septembre, sa candidature a enregistré un net recul avec seulement 5 avis favorables, contre 9 défavorables et 1 sans opinion. Au cours des deux premiers tours, il avait réuni 6 voix favorables pour 7 défavorables.



Face à cette situation, son successeur, Diomaye Faye, a engagé pour son compatriote un lobbying international lors de la Semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est officiellement déroulée du 18 au 28 septembre 2026, à New York, au siège de l’Institution. Il a tour à tour rencontré des dirigeants du monde dont Emmanuel Macron, président français, et Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe. Le vote de ce mardi permettra de savoir si ces rencontres changeront la situation de Macky Sall.



Pour espérer obtenir la recommandation officielle des 15 membres du Conseil de sécurité, un candidat doit recueillir au moins 9 voix favorables sans qu'aucun veto ne soit émis par l'une des cinq puissances permanentes (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni).