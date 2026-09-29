Ziguinchor : un cambrioleur dérobe 20 millions FCFA dans le coffre-fort d’un entrepreneur

L’histoire remonte à la soirée du 19 septembre, vers de 21 heures (GMT). A Ziguinchor, au sud du Sénégal, l’entrepreneur A. Diagne a été victime d’un cambriolage à son domicile. Plus de 20 millions de francs CFA et la somme de 800 euros (environ 520 000 F CFA) ainsi que des objets de valeur ont été dérobés de son coffre-fort, selon des révélations de L’Observateur.



Deux présumés malfrats, identifiés comme Seyni B. et Ibrahima B. alias Daniel, se sont introduits dans la villa, en l’absence de la femme de ménage de la victime. L’un deux se serait faufilé jusqu’à la chambre principale, située à l’étage, pour s’emparer du coffre-fort. Après le forfait, le cerveau présumé, Daniel, aurait pris la fuite vers Cap Skirring.



La police de Yamatogne, suite à une plainte, a interpellé Seyni B. Placé en garde à vue, celui-ci est passé aux aveux. Toujours selon L’Observateur, il a reconnu avoir vendu les montres volées, tout en mettant en cause son acolyte, toujours en fuite, et activement recherché. Ce dernier serait en possession de l'intégralité de la somme dérobée.