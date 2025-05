Dialogue sur le système politique : Mame Boye Diao confirme sa participation

L'Alliance Alternative pour la Refondation Idéologique du Sénégal (AARIS), dirigée par El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao, a confirmé sa participation au dialogue sur le système politique sénégalais, prévu à partir du 28 mai, à l’appel du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.



Dans un communiqué rendu public, AARIS souligne que ce « rendez-vous républicain constitue, pour notre nation, une opportunité historique de poser les fondements d'un socle institutionnel solide, en adéquation avec les attentes profondes de la population sénégalaise ».



« Dans cet esprit, le Parti AARIS, ayant fondé le socle de son action sur l'impérieuse nécessité d'une réconciliation nationale, confirme sa participation pleine et active à cette concertation », peut-on lire dans le communiqué.



Selon Mame Boye Diao, le « parti y apportera une proposition articulée autour de plusieurs axes stratégiques, portés par des approches innovantes et une volonté ferme de faire émerger des solutions durables, inclusives et conformes aux besoins exprimés par la société ».



« Ce Dialogue représente, à nos yeux, une borne kilométrique essentielle sur le long chemin de la refondation politique, un moment privilégié pour engager ensemble une dynamique nouvelle, apaisée et participative », précise-t-il.



L’ancien directeur des Domaines appelle « l'ensemble des forces vives de la nation à se joindre à cet effort commun pour construire ensemble un Sénégal fort, solidaire et prospère ».