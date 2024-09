Diama (Saint-Louis) : un ancien gardien de but de la « Linguère » et son acolyte lynchés et arrêtés pour vol de bétail

Un ancien portier de l’équipe fanion de football de Saint-Louis, « La Linguère », a été arrêté pour vol de bétail par la brigade de gendarmerie de Diama. Ce dernier et son acolyte qui avaient convoyé 14 chèvres volées, ont été sauvagement lynchés par une foule en furie.



Cette action n’a été possible que grâce à l’intervention des gendarmes de la brigade de Diama (Saint-Louis). La bande de malfrats avaient fini par créer la psychose chez les éleveurs de la contrée. Ils ont été interpellés aux environs de 13 h, le dimanche dernier, rapporte le journal L’Observateur.



Au nombre de deux, la bande opérait en pleine journée. Futés et bien organisés, les deux acolytes avaient loué un véhicule 4x4 pour sillonner les villages environnants des différentes localités de Diama.



C’est sur ces entrefaites que B. Diaw, ancien portier de l’équipe fanion de Saint-Louis, « La Linguère », et son acolyte P.B. Camara ont entrepris leur ronde qui les a menés au village de Diougoupe Peulh.



Dans cette contrée, ils se sont aventurés dans la brousse où, loin des regards indiscrets, ils se sont mis à appâter les chèvres avec de la nourriture. Une technique qui a permis de capturer 14 chèvres, aussitôt embarqués dans leur véhicule. Ils ignoraient qu’au même moment, les habitants qui avaient suspecté, ont suivi les traces des pneus de leur véhicule pour y voir plus clair.



Un flair qui a permis de prendre de court les deux malfrats qui ont subitement vidé les lieux en trombe, tout en fonçant sur la foule. Dispersée, la foule ne va pas pour autant abdiquer. Au cours de la course-poursuite,



P.M.Camara, qui a été au volant du véhicule, fonce en direction du village de Mabo. Voyant l’étau se resserrer contre eux, Camara abandonne le véhicule en sautant de la voiture.



Il sera interpellé par les jeunes du village aux mains de qui, il va passer un sale quart d’heure.



Poursuivant leur chasse à l’homme, les jeunes vont parvenir à attraper le chauffeur, B.Diaw sera aussi appréhendé à son tour. Les deux malfrats vont passer un sale quart d’heure aux mains de la foule en furie, avant d’être conduits à la brigade de gendarmerie de Diama et placés en garde à vue.



Selon des sources avisées du journal l’Observateur, d’autres membres de la bande notamment des receleurs, pourraient tomber au cours de l’enquête en cours.