Diamniadio : onze arrestations après une opération de la gendarmerie

Une opération menée avec rigueur par la brigade de gendarmerie de Diamniadio a conduit à l’arrestation de onze individus soupçonnés d’implication dans plusieurs activités illégales.



Les faits reprochés aux personnes interpellées incluent la détention de drogues, le séjour irrégulier sur le territoire national, le vagabondage, ainsi que des menaces de violences proférées à l’encontre de citoyens. Selon les premiers éléments de l’enquête, le groupe serait notamment impliqué dans une série d’agressions et de vols perpétrés dans les localités de Sebiponty, Deny Malick et Deny Demba Codou.



La perquisition du lieu où se réunissaient les mis en cause a permis la saisie de dix téléphones portables, considérés comme des pièces à conviction dans le cadre de l’enquête en cours. Des produits stupéfiants ont également été retrouvés sur place, notamment du chanvre indien et une substance appelée Khush, classée parmi les drogues illicites.