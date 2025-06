Revers judiciaire pour Me Abdoulaye Wade : la nomination de Fatou Sow annulée par le tribunal

La deuxième chambre du tribunal civil et commercial de Dakar a annulé, le 3 juin dernier, la nomination de Fatou Sow à la présidence de la Fédération nationale des femmes du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Une décision qui constitue un revers pour l’ancien président Abdoulaye Wade et son entourage.



À l’origine de cette affaire, une plainte déposée par Awa Ba, militante du parti, qui dénonçait des irrégularités dans le processus de désignation, en violation des statuts du PDS. Le tribunal a donné raison à la plaignante et a condamné le parti aux dépens.



Une décision qui pourrait ouvrir la voie à une série de recours similaires de la part d’autres militants se sentant écartés ou lésés.