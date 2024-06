Diamniadio : un homme retrouvé mort calciné dans un hôtel-bar

Dans la nuit du 21 juin, un incendie tragique s'est déclaré au complexe "Le Columbia", causant la mort d'un homme âgé d'une quarantaine d'années. Selon L'Observateur qui cite une source, l'incendie s'est déclaré vers 5 heures du matin dans l'une des chambres où la victime avait décidé de passer la nuit. Il n'a pu échapper aux flammes qui l'ont surpris alors qu'il était dans les bras de Morphée.



C'est le lendemain tôt le matin que le personnel de l'établissement a découvert le corps complètement calciné de l'individu dont on ignore pour le moment, la véritable identité.



Vite, les responsables alertent la Gendarmerie qui a procédé aux constats d'usage avant d'ouvrir une enquête pour déterminer les véritables causes de cet incendie tragique.



Informés à leur tour, les éléments de la 14e Compagnie d'incendie et de secours de Rufisque ont transporté le corps calciné à l'hôpital pour les besoins de l'autopsie. D'après des rumeurs savamment véhiculées, un mégot de cigarette mal éteint serait à l'origine de l'incendie. L'affaire est sur toutes les lèvres à Diamniadio et ses environs, renseigne L’Obs.