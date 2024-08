Diaspora : vers la mise en place d’un guichet unique pour favoriser un investissement productif

Un “guichet unique de la diaspora” pour la promotion de l’investissement productif, c’est la nouvelle initiative que veut mettre en place les autorités sénégalaises. L’annonce a été faite du secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf lors d’un atelier de partage et de stabilisation de la plateforme digitale hier jeudi à Saly.



“Nous avons décidé de mettre en place une plateforme guichet unique, pour travailler ensemble, afin de donner de meilleurs services aux Sénégalais de la diaspora”, a-t-il soutenu.



“A travers cette plateforme, ces Sénégalais de la diaspora pourront avoir accès à toutes les informations nécessaires leur permettant de pouvoir revenir investir au pays”, a indiqué Amadou Chérif Diouf.



“la plateforme de guichet unique de la diaspora aidera à une meilleure efficacité dans l’accompagnement de nos compatriotes de la diaspora”, selon la directrice générale de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), Marie Rose Faye.



“L’idée, c’est que toute la diaspora sénégalaise puisse accéder à l’information, via cette plateforme, et profiter comme nos compatriotes d’ici, des différents (services) que proposent les structures étatiques mis en place à cet effet”, a fait savoir Marie Rose Faye au micro de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



“Nous travaillons avec les services d’appui au secteur privé et les instances étatiques, pour fournir les renseignements portant sur les opportunités que leur offre l’Etat du Sénégal”, a rassuré Bakary Séga Bathily, directeur général de l’Agence pour la Promotion des investissements et des grands travaux (APIX-SA).



Il souligne qu’avec “1.700 milliards (de FCFA) de transferts d’argent”, la diaspora sénégalaise « se positionne bien sur le plan des investissements », précisant que l’objectif de cette initiative, “c’est d’offrir un cadre qui permettra d’orienter ces fonds vers des projets porteurs dans les secteurs tels que l’agriculture, la pêche, l’élevage ou encore l’industrie”.