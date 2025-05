Ligue Europa : Bilbao défie Man United à San Mamés, Tottenham sous tension face à Bodø Glimt

Le dernier carré de la Ligue Europa démarre fort ce jeudi avec deux demi-finales explosives. D'un côté l'Athletic Bilbao accueille Manchester United dans son mythique stade San Mamés, également hôte de la finale. De l'autre, Tottenham reçoit les redoutables Norvégiens de Bodø/Glimt dans un choc piégé. Deux confrontations programmées à 19h00 GMT, avec l'Europe en ligne de mire.



Bilbao - Manchester United : duel de feu à la cathédrale



San Mamés s'apprête à vibrer comme rarement. Dans une atmosphère bouillante, l'Athletic Bilbao veut marquer les esprits et prendre une option sur la finale...qui se jouera justement dans ce même stade. Les Basques, solides tout au long de la compétition, comptent sur le soutien inconditionnel de leur public pour faire tomber Manchester United toujours aussi imprévisible. Les Red Devils, emmenés par leurs cadres, devront faire preuve de caractère pour résister à la furia espagnole.



Tottenham - Bodø/Glimt : les Spurs sous pression, les Norvégiens sans complexe



Tottenham joue gros. En difficulté sur la scène nationale, les Spurs misent tout sur cette Europa League pour sauver leur saison. Mais leur adversaire n'a rien d'un figurant. Bodø/Glimt, tombeur de la Lazio en quart de finale, est en mission et n'a peur des grands noms. Le club norvégien s'est bâti une réputation de "tueuse de géants" et pourrait bien créer une nouvelle sensation à Londres. Un choc entre ambition et insouciance, où chaque détail comptera.



Deux matchs, un même enjeu : la route vers la gloire européenne



Les demi-finales aller donneront déjà un aperçu des forces en présence. Avantage au public pour Bilbao et Tottenham, mais le football européen nous réserve souvent des scénarios inattendus. Rendez-vous à 19h00 GMT pour une soirée sous haute tension.