Undo Mayo 2025 : Levée de l’interdiction après médiation, la fête encadrée par des restrictions

Après de longues heures de médiation à la gouvernance de Ziguinchor (sud), la 16e édition de la fête du Undo Mayo pourra finalement avoir lieu. Selon la RFM, une délégation composée de sages de Kabrousse, d’Oussouye, de femmes du Bois Sacré, de jeunes organisateurs et d’acteurs politiques locaux a convaincu les autorités de lever l’interdiction initiale.Un nouvel arrêté préfectoral a toutefois été pris, imposant des conditions strictes. Pour des raisons de sécurité, l’accès à la plage de Kabrousse, lieu principal des festivités, sera interdit après 19 heures. Le concert, quant à lui, devra impérativement s’achever à 1 heure du matin.Cette décision fait suite à une journée de tension marquée par de violents affrontements entre jeunes et forces de l’ordre, avec des jets de pierres et des tirs de gaz lacrymogènes dans la localité.Le festival Undo Mayo, rendez-vous majeur de la jeunesse et de la culture dans la région de Ziguinchor, attire chaque année plusieurs milliers de participants venus de tout le Sénégal.