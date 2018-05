Didier Awadi: “Si j’étais militaire, j’aurais fait un coup d’État”

Dans un entretien qu’il a accordé à nos confrères du journal Le Témoin le rappeur Didier Awadi confie avoir voulu être militaire et non rappeur. Selon lui, s’il l’était devenu, il aurait certainement fait un coup d’État."J’ai essayé d’être steward pour Air Afrique. Et j’avais même fait le concours. Mais mon rêve n’est pas devenu réalité puisque je n’avais pas le “bras long“ pour ça. Ceux qui ont cette chance ont pu passer. Parce qu’il faut d’abord faire le concours de natation avant l’écrit », a raconté le fondateur du groupe Positive Black Soul (PBS).Il ajoute : « je voulais être journaliste aussi. Avant tout cela, j’ai voulu faire le Prytanée militaire de Saint-Louis, mais je me suis pris trop tard pour le concours. Peut-être qu’aussi, j’aurai pu être militaire.A l’en croire, le choix d’être militaire n’aurait pas été le bon, parce que si c'était le cas, il allait faire un coup d’État.