Dieguy Diop Fall démissionne de la direction de la Promotion de l'économie Sociale et solidaire

Dieguy Diop Fall, ancienne directrice de la Promotion de l'Économie Sociale et Solidaire, a annoncé sa démission. Dans un communiqué empreint de reconnaissance, elle a exprimé sa gratitude envers Macky Sall pour la confiance accordée. Elle a dirigé la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants de 2021 à 2023, avant de prendre la tête de la Promotion de l'Économie Sociale et Solidaire de 2023 à 2024.



« Je remercie Son Excellence Macky SALL pour la confiance et surtout le renouvellement de ma nomination en tant que Directrice. Je lui exprime toute ma gratitude pour la confiance qu'il a voulu m'accorder durant trois ans à la tête de la Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants ainsi que de la Direction de la Promotion de l'Économie Sociale et Solidaire », a-t-elle déclaré.



Elle a également adressé ses remerciements aux membres de l'Alliance pour la République (APR) pour leur engagement politique commun en faveur d'un Sénégal meilleur. Dieguy Diop Fall a réaffirmé son attachement aux valeurs démocratiques qui sous-tendent la République et inspirent ses actions politiques.



« Aux Sénégalaises et aux Sénégalais d'ici et de la diaspora, je vous réaffirme mon attachement aux valeurs démocratiques qui fondent notre République et inspirent le bien-fondé de mes actions politiques », a-t-elle ajouté.



Son engagement politique reste indéfectible, marquant son soutien continu au président Macky SALL et à l'APR, ainsi qu'à la coalition Benno Bokk Yakkar.



« Mon engagement politique pour un Sénégal de Paix, de respect de nos institutions est sans faille. Je confirme, réaffirme et reprécise mon engagement sans faille auprès du Président de l'Alliance pour la République et Président de Benno Bokk Yakkar, M. Macky SALL. Vive le Sénégal. »